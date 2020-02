Aalsterse Carnavalsvereniging brengt scheldwoordenboek uit: "Als teken van liefde"

Met het boekje wil Ghysels het dialect levend houden omdat de jongere generatie het almaar minder gebruikt. "De teksten op de carnavalswagens zijn “in ’t Oilsjters” maar je voelt dat de kennis vermindert. De kans is groot dat het Aalsters zal verdwijnen. Niet morgen of overmorgen, maar ooit”, gaat Ghysels verder. “Het is belangrijk dat er genoeg aandacht aan wordt besteed. Hier in Aalst doen we ons best”, zegt een overtuigde Wim Ghysels.