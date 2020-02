Circulatieplan Leuven nu helemaal van kracht na laatste aanpassingen

Het Leuvense stadsbestuur maakt zich sterk dat het circulatieplan de leefbaarheid in de stad sterk heeft verbeterd. Het aantal auto's in het centrum is met bijna 20 procent afgenomen, zo blijkt uit tellingen van mei 2019. Tegelijk is het aantal fietsers in de binnenstad op weekdagen met 44 procent toegenomen. De laatste aanpassingen gebeuren in de loop van de komende weken.