Sterke stijging van corona-patiënten in Chinese provincie Hubei door nieuwe, bredere definitie van "besmetting"

Ongeveer 80 procent van alle besmettingen in China situeren zich in de provincie Hubei. De miljoenenstad Wuhan, waar het virus voor het eerst gesignaleerd werd, is enkele weken geleden in quarantaine geplaatst. Ook verschillende andere steden in de provincie zijn virtueel afgesloten van de buitenwereld, er is geen transport mogelijk.

Waarom de Chinese overheid nu met een nieuwe definitie van besmetting komt, is niet helemaal duidelijk. Het betekent wel dat mensen nu al veel vroeger in een ziekenhuis terechtkunnen voor behandeling. Tot nu toe had je daar een door een bloedtest bevestigde diagnose voor nodig. Als dokters patiënten in een vroegere fase kunnen behandelen, verkleint de kans dat zieke mensen anderen kunnen besmetten.