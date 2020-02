Het was donderdag "Valentijn voor minnaars", maar waarom gaan mensen vreemd?

"Vandaag zien we dat de verwachtingen binnen een huwelijk, een vaste relatie, anders zijn. Het moet veel meer ook die andere behoeften invullen. Dat is een verrijking, maar ook een beperking. Die behoeften zijn veel kwetsbaarder, waardoor mensen zich na verloop van tijd niet meer bevredigd kunnen voelen in hun vaste relatie. Voor het invullen van die behoeftes belanden ze soms in een tweede relatie."

"Het is veel makkelijker om voor je partner een goede economische partner te zijn: ik zorg voor de kinderen en het huishouden, jij voor het inkomen. Maar daartegenover staan ook verwachtingen als beste vriend, soulmate, seksueel aantrekkelijk blijven... Dat is een heel andere opdracht waar we minder controle over hebben en die in de loop der tijd meer kans heeft om niet te slagen."

Er zijn nog andere motivaties, zegt Ponnet. "We kunnen dat meestal samenvatten als ofwel een teveel of een tekort in de eerste relatie. Een teveel, dat betekent dat mensen zich versmacht voelen, niet zichzelf kunnen zijn. Een tweede relatie is dan een ontsnappingsroute om iets van zichzelf te hebben. Een tekort, dan gaat het vaak over intimiteit. En we mogen dan echt niet denken aan enkel seksualiteit, intimiteit gaat veel ruimer dan dat."