De klok van station Gent-Sint-Pieters werkt weer, ruim 4 maanden na blikseminslag

Het was een felle bliksem en een harde donderslag de ochtend van 1 oktober 2019. Iedereen in de buurt was geschrokken. Dat de klok niet meer werkte was een spijtig schadegeval.

Maar dat de klok ruim vier maanden lang op 7.26 uur bleef staan, werd een gespreksonderwerp bij de pendelaars: "Waarom duurt het zo lang? Waarom brandt het licht van de wijzerplaat als het duister is, terwijl de klok toch niet werkt? Dat brengt ons in verwarring als het rond half acht 's ochtends of 's avonds is."