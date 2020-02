Dief stuurt gestolen geld Opwijkse carnavalsgroep terug: "Sorry, we hadden het niet mogen doen"

"We hadden het niet mogen doen, sorry", staat er te lezen op een brief die gisteren in de bus van de Opwijkse carnavalsgroep De Gatspoëters zat. In de enveloppe zat een tweede omslag met daarin een aantal biljetten van 20 euro, die afgelopen zaterdagavond tijdens de prinsverkiezing werden gestolen.

"Ik herkende de omslag onmiddellijk", vertelt voorzitter Kurt Spruyt. "Ik twijfelde niet, die omslag werd zaterdagavond gestolen uit onze kassa." In de enveloppe zat 800 euro, ongeveer de helft van de 2.000 euro die in totaal is gestolen. "