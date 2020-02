Houthakker komt om bij het opruimen van stormschade in Assenede 

In Assenede, in het Meetjesland, is een houthakker omgekomen toen hij beschadigde populieren aan het rooien was. De gemeente had, na de storm Ciara afgelopen weekend, de opdracht gegeven om 17 oude populieren te vellen die gevaar veroorzaakten. Die werken liepen deze ochtend fout. Een houthakker raakte bedolven onder een boom en overleed.