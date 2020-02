Franstalige groenen van Ecolo willen Nederlands als eerste vreemde taal verplichten in Waalse scholen 

In tegenstelling tot in Brussel is het Nederlands niet verplicht als eerste vreemde taal in Wallonië. De leerlingen kunnen er ook kiezen voor Engels of Duits. Ecolo, dat mee in de regering van de Franse Gemeenschap zit, wil daar verandering in brengen en heeft in het regeerakkoord laten opnemen dat er hierover een grondig debat in het parlement gevoerd zal worden.