Fietsbiebs in Limburg zijn een succes: "Al meer dan 700 kinderfietsen uitgeleend"

Er werden tot nu toe al meer dan 700 kinderfietsen uitgeleend in de Limburgse fietsbiebs. "De vraag is groot, dus extra fietsen zijn welkom", benadrukt Bynens. "Dus wie nog een kinderfiets heeft staan die te klein geworden is, mag die altijd binnenbrengen. In ruil mag je een jaar lang een andere fiets uitlenen."

Er zijn plannen voor nog meer fietsbiebs. Zo opent er in het voorjaar één in Beringen, later volgen ook Hamont-Achel, Houthalen-Helchteren en Maaseik.