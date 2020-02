Filmpje van opossum op vreemde bloem bevestigt 30 jaar oude theorie

Felipe Amorim, een assistent aan de universiteit en de belangrijkste auteur van de studie over de opossums, kwam de plant pas tegen in 2017 en hij had als hypothese dat, gelet op de morfologie van de bloem, er een niet-vliegend zoogdier nodig was voor de bestuiving. In april 2019 kwamen zijn studenten op eigen houtje met de hypothese naar voren dat mogelijk knaagdieren konden fungeren als de belangrijkste bestuiver van de soort.

"In die tijd was niemand van ons op de hoogte van de niet-gepubliceerde waarnemingen die Patricia in de jaren 90 gedaan had", zei Amorim.

In mei 2019 gingen Amorim en een team onderzoekers naar het biologische reservaat Serra do Japi, op zo'n 50 kilometer van het gebied dat Patricia Morellato eerder bestudeerd had, en plaatsten er nachtcamera's om de activiteiten van de nachtelijke bezoekers van de bloemen vast te leggen.

De camera's legden opossums vast die de schutbladeren verwijderden van de paddenstoelachtige planten en die hun snuit in de bloemen duwden om van de nectar te eten. Het was het eerste directe bewijs van opossums die de plant bestoven.

Amorim stuurde zijn collega Morellato de beelden. "Toen ze de video's bekeken had, sprak ze een boodschap in op mijn telefoon, en ze was even opgewonden als wij waren toen we voor het eerst zagen dat de opossums de bloemen bezochten, omdat het de eerste keer was dat ze iets zag dat ze 25 jaar eerder voorspeld had", zo zei hij.