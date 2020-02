Foorkramer takelt lindebomen toe om attractie te plaatsen: "Geen snoeiwerk, maar pure amputatie", vindt Natuurpunt

Ook de stad is verontwaardigd door het brute snoeiwerk. "We proberen altijd rekening te houden met het groen in onze stad bij het organiseren van evenementen. In de afgelopen 5 jaar hebben we, behalve enkele akkefietjes, nog geen problemen gehad met die lindebomen. Maar dit voorval gaan we zeker meenemen naar de toekomst toe en bij de evaluatie van de evenementen", zegt woordvoerder van de burgemeester Peter Van den Bossche.