Gascentrale Maasbracht draait weer maar Nederland weigert vergunning voor kabel naar Belgisch netwerk

Volgens Jo Mortier van de Duitse energiegroep RWE, eigenaar van de centrale, betekent dit zeker niet het einde van de plannen: "De Nederlandse overheid heeft een negatieve beslissing genomen in verband met het toekennen van de concessie voor de aanleg van de kabel. En dat is een van de vele vergunningen die we nodig hebben voor de uitvoering van dit project", zegt Mortier.