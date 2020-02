Unilever (van onder meer de Ola-ijsjes) stopt met reclame die gericht is op kinderen

Nieuwe marketingmaatregelen en label

Unilever stelt nieuwe marketingmaatregelen op wat de verantwoorde reclame naar kinderen toe betreft. Het gaat dan over voedingsmiddelen zoals de ijsjes van Ola. Ze richten geen campagnes meer naar kinderen onder de twaalf jaar. Unilever gaat strikt toezien op de inhoud en de plaats van hun reclame.

Freek Bracke, woordvoerder van Unilever, zegt dat ze de consument wil helpen in het maken van de juiste beslissingen. “We willen de mensen ertoe aanzetten om verantwoorde keuzes te maken. Wij gaan verpakkingen lanceren waar het label "verantwoord voor kinderen" zal te lezen zijn. Ouders kunnen zo onmiddellijk zien welke ijsjes bijvoorbeeld geschikt zijn voor hun kinderen."

Minder cartoonfiguren

De cartoonfiguren die onder andere op de Ola-ijsjes te zien zijn, zullen dus beperkt worden. De figuren zullen enkel te zien zijn op producten die voldoen aan de hoogste nutritionele criteria. “Ijsjes mogen maximum 110 kilocalorieën en 12 gram suiker per portie bevatten. We zorgen er voor dat we verantwoord ontwikkelen, verantwoord communiceren en nu ook verantwoord verkopen”, zegt Bracke.