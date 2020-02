Kidsconcerten in Kortrijk: "gewone" artiesten spelen overdag voor kinderen

“De artiesten zijn superenthousiast, ze willen dat onmiddellijk doen”, zegt Vangheluwe. “Het is hun publiek van de toekomst, maar ook dat van ons. Je eerste concert vergeet je niet zomaar. Ze gaan zich dat later herinneren.” Wilde Westen ziet het als een voordeel voor alle partijen. “Het is een extra concert, want het gaat altijd gepaard met een avondconcert. De muzikanten komen gewoon enkele uren vroeger en er zijn geen extra kosten.” Er is één voorwaarde: volwassenen moeten begeleid worden door kinderen, anders kom je er niet in.