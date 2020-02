Gistel wil geen ongevallen meer aan de brug waar een  jongen van 16 is aangereden door een vrachtwagen

De jongen van 16 werd dinsdag aangereden in de Vaartstraat, op het kruispunt met de Keiweg. Bij de Gistelbrug dus. Volgens het stadsbestuur van Gistel is de verkeerssituatie er niet veilig. "De brug is smal, er is geen apart fietspad en ook geen voorsorteerstrook, waar een fietser op groen licht kan wachten, terwijl hij voor het andere verkeer staat", zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD). Daarom heeft de stad nu aan het Agentschap Wegen en Verkeer gevraagd om dat gevaarlijke kruispunt veiliger te maken. De burgemeester ziet zelf al een oplossing: "Je kan de fietsers eerst groen licht geven. En het autoverkeer pas doorlaten als het voor de fietsers opnieuw rood is. Zodat je die twee verkeersstromen scheidt."