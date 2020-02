Extra druk op bloemenveiling door Valentijn: "Niet langer zeven anjers, zeven rozen"

In de week voor valentijn trekt florist Stefan Vandeputte uit Merelbeke geen 2 maar 3 keer naar de Euroveiling in Neder-Over-Heembeek, de enige bloemenveiling van het land. Daar is het extra druk, vooral op donderdag, want floristen uit heel het land willen voldoende bloemen aankopen om boeketten en bloemstukken te kunnen maken voor Valentijnsdag.

“We zijn nu volop bezig met inkopen", vertelt Vandeputte als Radio 2 Oost-Vlaanderen hem 's ochtends opbelt. "Op dit moment zitten 300 mensen op een tribune op de veiling, het is een beetje te vergelijken met het voetbal", lacht Vandeputte. "We kijken naar vijf klokken waar bloemen geveild worden. We bieden en proberen de beste bloemen voor een goede prijs binnen te halen.” Vandeputte is al van 5.30 uur op de veiling. Uitzonderlijk blijft ze nog open tot 8.30 uur.