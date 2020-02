Halle bouwt twee nieuwe parkings aan de stadsrand

Je auto parkeren in Halle is de jongste jaren moeilijk geworden. In het centrum is er geen plaats meer voor een nieuwe parking. De bestaande randparkings zijn klein. De grote parkeerplaats vlak bij het station werd recent nog helemaal vernieuwd, maar die staat ook elke dag vol met de auto's van pendelaars. Vanop andere parkeerplaatsen is het al een flinke wandeling naar het centrum van de stad.