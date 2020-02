Paartijd bij de wolven: krijgen Noëlla en August weldra welpjes?

Het is niet de eerste keer dat wolf August bijna papa werd, want zijn vorige partner Naya was ook drachtig. Volgens onderzoekers van het Agentschap Natuur en Bos werd Naya gedood toen ze drachtig was of mogelijk toen ze al welpjes had. Nu maakt boswachter Ulenaers zich vooral zorgen over het gevaar van het verkeer. “Er zijn al verschillende meldingen binnengekomen dat de wolf de weg oversteekt. Ik hoop dat de wolven niet verongelukken.”