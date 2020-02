Het zomert in de Scheldestreek: is dit de eerste ijskar van Vlaanderen?

“Ik hoor van verschillende mensen dat mijn ijskar waarschijnlijk de eerste is die al rondrijdt”, gaat Rudy verder. “Mijn vaste klanten vinden dat tof. Ze horen het muziekje en dan komen ze massaal aangestormd. Waarom zou je geen ijs eten in de winter? Het is goed voor de keel”, lacht hij. “Het wordt trouwens ook steeds warmer buiten. Bijgevolg zal het dus noodzakelijk worden om ook in de winter ijs te verkopen op straat.”