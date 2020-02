Áls het coronavirus ook in Afrika opduikt, is het continent dan voorbereid?

Er zijn grote verschillen in Afrika wat de gezondheidszorg betreft. De Wereldgezondheidsorganisatie, Afrikaanse overheden en ook internationale hulporganisaties voeren overleg en kijken waar er noden zijn.

Een van die organisaties is Artsen zonder Grenzen. Volgens dokter Cathy Janssens is het belangrijk om een goede analyse te maken: "we bekijken hoe het land zich al heeft voorbereid, bijvoorbeeld of de labo's zijn uitgerust om tests uit te voeren, of alles klaar is om besmette patiënten op te vangen en verdere verspreiding te voorkomen".

Op basis van die gegevens vraagt Artsen zonder Grenzen aan de landen of en hoe het hen kan ondersteunen. Maar zolang er niemand besmet is, is het afwachten. (lees voort onder foto, vluchtelingenkamp Zuid-Soedan)