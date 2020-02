Britse minister van Financiën Sajid Javid stapt op, premier Boris Johnson stuurt andere kabinetsleden zelf wandelen

Sunak, tot nu de nummer twee van Javid, mag overnemen. Hij werd voor het eerst verkozen in 2015, maar werd al gezien als een rijzende ster binnen de Conservatieve Partij. Hij wordt vaak naar voren geschoven om interviews te doen, en nam de plek van Boris Johnson in tijdens enkele debatten in de verkiezingen eind vorig jaar. De nieuwe minister zegt zelf "blij te zijn" met zijn aanstelling: "Er is veel werk aan de winkel". Werk zeker, hij zal snel aan de slag moeten, want over vier weken moet de begroting worden voorgesteld.

