Vlaamse jongeren met Aziatische roots over beledigingen wegens coronavirus: "Mensen beginnen te blaffen naar mij"

Tjeng (24) merkt dat er meer opmerkingen over komen: "Op het werk maken ze daar wel stomme mopjes over, "Tjing Tjang Corona" of van "Jij bent toch ook niet ziek hé?". Is dit racisme? Ik weet het niet. Ze zullen het ook niet aanvallend bedoelen maar meer als een stomme grap. Mijn zus werkt in een schoonheidssalon en er kwam een klant binnen die heel onbeleefd en bot zei "Jij hebt toch ook geen corona hé". Ze was echt van haar melk."