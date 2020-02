Kan er in België nog een federale regering gevormd worden? Zo ging het eerder bij ons, en zo zit het nu in andere landen

Misschien biedt het troost dat het probleem niet exclusief Belgisch is. Overal in Europa staan de gevestigde partijen onder druk van outsiders op links én rechts. Het fenomeen heeft zelfs een naam: Dutchification. Een kwaliteitskrant als The Financial Times omschreef dat vorig jaar nog als hét probleem van Europa, veel meer dan de opkomst van populistische partijen (ook al zijn die twee dingen niet uit elkaar te halen).

Kort samengevat betekent Dutchification dit: door de versnippering van het politieke landschap zijn er almaar meer partijen nodig om een regering te vormen. Zoals dat dus in Nederland het geval was, dat vroeger een keer rechtsom of linksom ging, of paars, maar dat exclusief deed met de grote machtspartijen: CDA, VVD of PVDA. En dat was het dan.

(Lees verder onder de foto)