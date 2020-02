22 gouden vogels op legendarische fabrieksschoorsteen van wolfabriek in Lot 

De schoorsteen was altijd al een herkenningspunt in de streek, en dat is ze nu nog meer, zegt Hugo Vandaele, burgemeester van Beersel. Hij is dan ook bijzonder opgetogen: “Van 1859 tot 1964 was hier de bekende Lotse wolfabriek gevestigd, die meerdere generaties inwoners tewerkstelde. Vroeger waren het de fabrieken die de mensen daar samenbrachten, nu is het de bewoning. In die zin heeft de schoorsteen als bakermat in het landschap een heel belangrijke taak.”