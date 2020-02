Limburgers betalen heel uiteenlopende gemeentebelastingen

Maaseik heeft vorig jaar al zijn belastingen verhoogd. “We waren genoodzaakt,” legt burgemeester Johan Tollenaere (Open VLD) uit. “Dat had te maken met de pensioenlast van de statutaire ambtenaren en die van het ziekenhuis waarover we trouwens nog aan het procederen zijn, samen met nog een aantal andere problemen. Ondertussen is de situatie verbeterd en krijgen we een behoorlijke som uit het Gemeentefonds omwille van de groene ruimte die we hebben, Vlaanderen komt ook tussen in de pensioenen en we krijgen nu reeds inkomsten uit de ontgrinding in het gebied Elerweerd. We wachten nu nog de uitslag van enkele lopende procedures af om te kijken of we in de toekomst de belastingen weer kunnen verlagen. Ondertussen hebben we wel een aantal pestbelastingen voor bedrijven, handel en horeca afgeschaft om die sectoren een duwtje te geven.”