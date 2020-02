Maldegem en Stoomcentrum leggen velostrails op 2 overwegen om veiligheid voor fietsers te verhogen

In maart vorig jaar liep een fietser aan een overweg een zwaar hoofdletsel op, waardoor hij voortaan werkonbekwaam is. Burgemeester Bart Van Hulle: "Juridisch en technisch zijn die overwegen wel in orde, maar na het zware fietsongeval vorig jaar, beslisten we toch om de investering te doen van in totaal van 200.000 euro. De groef van de spoorweg is nogal breed. En omdat die zijdelings ligt, wordt dat breder, en is dat voor fietsers gevaarlijk. Om meer ongevallen te vermijden zorgen we ervoor dat we de groef versmallen met de velostrail."