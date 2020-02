Hof van beroep spreekt militairen vrij die verkeerschaos in Kennedytunnel veroorzaakten

In Antwerpen zijn de militairen vrijgesproken die bijna 3 jaar geleden met hun legervoertuigen in de Kennedytunnel in panne vielen. In de file die hierdoor ontstond, gebeurden enkele ongevallen. Volgens de rechtbank was er te veel twijfel of ze het met opzet hadden gedaan. In eerste aanleg werden de militairen wél veroordeeld voor het kwaadwillig belemmeren van het verkeer.