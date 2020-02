Minister van Werk Hilde Crevits (CD&V): “Er lopen gesprekken over een gedeeltelijke doorstart van CG Power Systems”

Volgens de christelijke vakbond ACV Puls zou er uiterlijk midden maart duidelijkheid zijn over een eventuele doorstart van het failliete CG Power Systems uit Mechelen. Ondertussen is er vanuit andere bedrijven al erg veel interesse om vacatures in te vullen met medewerkers van de transformatorenbouwer, zegt vakbondssecretaris Peggy Schuermans.

Ondertussen heeft de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB alle gegevens om vanaf volgende week informatiesessies en outplacementtrajecten op te starten. Minister Crevits zegt dat ze zowel op een overname inzet als op het begeleiden van het ontslagen personeel.

Het is een moeilijke situatie geeft de minister toe. Want als werknemers snel een job vinden, is dat slecht voor de overnemer. Maar als de werknemers wachten en er wordt toch overnemer gevonden, dan is dat sneu voor het personeel.

De bonden hebben intussen het personeel geadviseerd om niet te wachten met het zoeken naar een nieuwe baan. En als er zich later toch een overnemer zou aandienen, zouden ze eventueel toch nog op korte termijn kunnen terugkeren.