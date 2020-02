Moorslede begint met noodfonds voor bewoners die door een ramp worden getroffen

De gemeente Moorslede heeft een noodfonds in het leven geroepen voor inwoners van wie het huis door brand, storm of een ander groot ongeluk onbewoonbaar is geworden. Aanleiding is de brand in het huis van een gezin vorige vrijdag in deelgemeente Dadizele. De gemeente zal voortaan het geld dat inwoners in zo'n geval geven in een fonds onderbrengen.