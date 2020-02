Neerpelt krijgt rechtstreekse treinverbinding met Brussel

De ontsluiting van Noord-Limburg met de trein is al langer een oud zeer. Wie vanuit Pelt, Hamont-Achel of Lommel naar Mechelen of Brussel wil reizen, kan nu niet anders dan overstappen in Herentals. Maar het loopt daar niet altijd even vlot met de aansluiting van de treinen, zegt SP.A-Kamerlid Kris Verduyckt die samen met vier andere Kamerleden uit de Antwerpse Kempen de minister ondervroeg.

"De minister gaf toe dat vorig jaar de aansluiting tijdens de avondspits maar 82,8 procent gehaald werd en dat ondanks het feit dat de trein vijf minuten mag wachten. Dat betekent dat reizigers uit Noord-Limburg gemiddeld één keer per week hun trein missen en een uur langer onderweg zijn".

Een rechtstreekse treinverbinding tussen het station van Neerpelt en Brussel zou dan ook een enorme verbetering zijn. "Zelfs als die trein vertraging zou hebben, zit je tenminste droog in de trein", zegt Verduyckt. Het is de bedoeling dat zowel 's morgens als 's avonds de piekuurtreinen tussen Herentals en Brussel doorgetrokken worden tot in Neerpelt. In april zal de NMBS bij spoorwegbeheerder Infrabel tijdslots voor die verbinding bestellen.