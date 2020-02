Meisjes lijken steeds jonger te puberen: "We zien al meisjes tussen 7 en 8 jaar die borsten krijgen"

"Die hormoonverstoorders zitten in allerlei producten: cosmetica, landbouwproducten, plastic... Het zijn dingen die we niet kunnen vermijden", zegt Cools. "Het toont aan welke impact onze moderne levensstijl kan hebben op ons lichaam." De endocrinoloog benadrukt wel dat er geen reden tot ongerustheid is. "Het is niet dat je er ziek van wordt. Er zijn geen sterke aanwijzingen dat dit resulteert in gezondheidsproblemen."