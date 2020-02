100, 101, 112, 1722 en 1733: wanneer moet je nu precies welk (nood)nummer bellen?

Als je een noodnummer belt, wacht rustig het antwoord af en haak niet in voor de operator zegt dat dat mag. Hou ook je telefoonlijn vrij, zodat de operator je kan terugbellen als hij meer informatie nodig heeft. Als de situatie zou verergeren of verbeteren, bel dan terug naar de noodcentrale om dit mee te delen.

Als je per ongeluk een noodnummer belt, hang dan niet op en zeg aan de operator dat alles in orde is. Zo weet hij of zij dat er geen noodgeval is.