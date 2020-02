Werkt premier Sophie Wilmès (MR) in het geheim aan een noodscenario voor de begroting? En hoe realistisch is dat?

Bij gebrek aan een volwaardige regering kan het begrotingstekort van België dit jaar oplopen tot ruim 12 miljard euro. Om niet slechter te doen dan het begrotingstekort van 1,8 procent van het bruto binnenlands product of 9 miljard euro in 2019 moet de regering 1,5 tot 2 miljard euro zien te vinden.

Probleem is dat de federale regering al een jaar en twee maand in lopende zaken is. Bij gebrek aan een meerderheid in de Kamer kan de ploeg van premier Sophie Wilmès geen zware knopen doorhakken om het begrotingstekort in te dijken.

Terwijl “koninklijk opdrachthouder” Koen Geens (CD&V) ruim 260 dagen na de verkiezingen in stilte onderhandelt over een nieuwe regering, zou premier Sophie Wilmès volgens De Tijd bij bijna alle partijen aan het aftasten zijn of ze de regering niet willen depanneren om het begrotingstekort toch niet verder te laten ontsporen.