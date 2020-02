Op- en afrittencomplex E17 in De Pinte helemaal klaar, inclusief carpoolparking

Naast de op- en afritten is ook het wegdek op de N60 Gent-Oudenaarde vernieuwd en kreeg de brug over de E17 een grondige opknapbeurt. Al die ingrepen leiden tot veiliger verkeer, zegt de burgemeester van De Pinte

Vincent Van Peteghem: "Van waar je ook komt en waar je ook naartoe moet, je komt altijd in de juiste richting op de N60 terecht, dat maakt het veel veiliger." Dat komt omdat er nu een rotonde is aangelegd beneden aan de afrit, legt Sylvie Syryn uit van Wegen en Verkeer. De E17 afrijden en de N60 oversteken om richting Gent of Oudenaarde te rijden, hoeft niet meer. "Door de rotonde is de linksafbeweging niet meer nodig."

Samen met het wegdek en de rotonde is ook een nieuwe carpoolparking aangelegd. Daar is het Agentschap Natuur en Bos heel blij mee, want die kan extra bezoekers aantrekken voor het nabijgelegen Parkbos. "Ik had als bosman nooit gedacht dat ik een lintje van een parking zou doorknippen", lacht Tom Embo. "Buiten de werkuren en in het weekend kunnen recreanten van de parking gebruik maken om het Gentse parkbos te ontdekken."