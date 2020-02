Opnieuw 100-tal dieren in beslag genomen bij landbouwers die al celstraf kregen voor verwaarlozing

Op een boerderij in Heikruis, Pepingen in Vlaams-Brabant, hebben inspecteurs van Dierenwelzijn opnieuw een 100-tal dieren in beslag genomen. De landbouwers werden drie weken geleden nog voor de vierde keer veroordeeld voor dierenverwaarlozing. Ze kregen toen een effectieve gevangenisstraf van vijf maanden, maar gingen in beroep.