Belgische accordeonhit "Clap clap sound" uit jaren 80 opnieuw populair in Duitsland dankzij sociale media

De Belgische accordeongroep The Klaxons had in de jaren 80 met "Clap clap sound" niet alleen een hit bij ons. Ook in het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland stonden ze in de hitparade met het accordeondeuntje. In Zuid-Afrika hebben ze zelfs wekenlang op nummer één gestaan.

De man achter het internationale succes is muziekproducer Jan Neef uit Lembeek. "Ik had nooit verwacht dat dit zo een succes zou worden. Ook Jos Geysen was er zot van. Hij speelde het iedere week in zijn radioprogramma "Te bed of niet te bed" en zo is dat een eigen leven beginnen te leiden. Het was een hit in ongeveer 15 landen."