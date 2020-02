Bosbranden onder controle, maar overstromingen brengen opnieuw noodweer naar Australië

Alhoewel de regen nu met bakken uit de lucht valt, doet het dat zeker niet overal even erg. Darryl Cowie van het Burke & Wills Menindee Motel stelt dat in zijn afgelegen dorpje Menindee slechts een klein beetje regen viel. "De grond was even nat, maar die is al terug beginnen uitdrogen. Het is niet genoeg om een verschil te maken. Tegen dat de regenwolken hier aankomen, zijn ze leeg".