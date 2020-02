Sint-Claracollege uit Arendonk wint "Pesten, dat kan niet"-prijs 2020

Het Sint-Claracollege komt dit jaar als hoofdwinnaar uit de wedstrijd, omdat de school erin slaagt om pesten te voorkomen of vroegtijdig in de kiem te smoren door leerlingen zélf veel verantwoordelijkheid te geven. Zo krijgen eerstejaars op school een meter of peter uit het vierde of vijfde jaar. Leerlingen uit het vijfde en zesde jaar kunnen ook de taak van "leerlingbemiddelaar" opnemen en zo helpen om kleine conflicten op te lossen.

Een werkgroep van leerkrachten, de zogeheten "fixers" steunen de leerlingen bij hun taak als bemiddelaar.