Spoedartsen hebben bezwaren bij werking nieuw noodnummer 1733

"Onderzoek dit jaar naar een gelijkaardige manier van werken in Engeland heeft uitgewezen dat er 20 extra doden waren, door de fouten in het systeem. Er is zelfs sprake van 5 gestorven kinderen extra. De kranten stonden er vol van", benadrukt Stroobants, die spoedarts is in ZNA Middelheim, in Antwerpen. "Net daarom willen we niet dat ze zeggen dat de invoering van de 1733 met onze goedkeuring is gebeurd. Want dat is niet zo."