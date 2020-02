Syrië erkent volkerenmoord op Armeniërs in Eerste Wereldoorlog

Ook nu veroordeelt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken de erkenning met forse woorden. "Het is een hypocriete daad van een regime dat gedurende jaren een hele reeks bloedbaden heeft aangericht op zijn eigen bevolking (...), waardoor miljoenen mensen op de vlucht zijn geslagen, en dat gekend is voor zijn toevlucht tot chemische wapens", klinkt het in een mededeling. Voorts verwijt het ministerie Syrië "een humanitaire tragedie" te hebben veroorzaakt "aan onze grens".



De Armeense volkerenmoord had ruim een eeuw geleden plaats en kostte honderdduizenden tot mogelijk anderhalf miljoen Armenen het leven. Turkije geeft toe dat er veel Armeniërs die in het Ottomaanse Rijk woonden, zijn omgekomen in de oorlog, maar bestrijdt de opgegeven cijfers en ontkent dat er sprake was van systematisch georganiseerde uitroeiing van een bevolkingsgroep. Veel Armenen werden destijds gedeporteerd naar het noorden van het huidige Syrië.