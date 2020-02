Tielt-Winge zoekt uitbater, geen "Callboy", voor taverne aan Vlooybergtoren

Sinds de Vier-serie "Callboys" is de Vlooybergtoren in Tielt-Winge een toeristische trekpleister. Heel wat mensen beklimmen tijdens het weekend of in de vakanties de bekende toren. Alleen kunnen ze na die beklimming nergens uitrusten met een hapje en een drankje en dat betreurt het gemeentebestuur. "Het is spijtig dat mensen een uitstapje maken naar onze bekende toren, maar nadien nergens iets kunnen eten of drinken", zegt burgemeester Rudi Beeken.