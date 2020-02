Tientallen auto's branden uit in Kiewit, kwaad opzet niet uitgesloten

Eigenaar Jeroen Swinnen hoorde donderdagochtend rond 4 uur een luide knal en ging meteen kijken. Hij trof er een grote vuurzee aan, en er was ook even gevaar voor ontploffing. "Ik heb meteen de brandweer gebeld, en die was snel ter plaatse", zegt Swinnen. De brandweer van Hasselt kwam blussen, en kreeg ook versterking uit Heusden en Genk. Zij hadden redelijk snel alles onder controle. Maar de schade is groot.