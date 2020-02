Opgelet Aalstenaars: verboden met ajuinen te gooien tijdens Ros Beiaardommegang

De rivaliteit tussen Aalst en Dendermonde bestaat al jaren en zou tijdens de Ros Beiaardommegang in mei weleens zijn hoogtepunt kunnen bereiken. Beide steden hebben een feest dat ze in hun hart dragen: in Aalst is dat het jaarlijkse carnaval en in Dendermonde de Ros Beiaardommegang die om de tien jaar door de straten trekt. Beide volksfeesten zijn voor de inwoners het ideale mikpunt van spot en plagerij. Omdat Aalstenaars ook wel gekend staan als ‘ajuinen’, is het dus niet onmogelijk dat ze hun stempel willen drukken tijdens de Ros Beiaardommegang door ajuinen op straat te gooien. “En dat willen we voorkomen”, klinkt het bij burgemeester Piet Buyse (CD&V).