Provincie Limburg trekt vier miljoen euro uit voor nieuwe graduaatsopleidingen aan hogeschool PXL

Vroeger moest je voor zo'n hogere beroepsopleiding naar een Centrum voor Volwassenenonderwijs. Maar sinds dit academiejaar worden die opleidingen aan de hogescholen gegeven. De hogeschool PXL moet wel nog een tijd wachten op de Vlaamse subsidies. "Door de steun van Limburg Sterk Merk kunnen we die periode overbruggen", zegt directeur Ben Lambrechts van de PXL, "want we moeten nu al het loon van de docenten betalen en we hebben moeten investeren in extra infrastructuur." Het geld van Limburg Sterk Merk is geen lening. "Het is een opstartfinanciering die een langdurig effect zal hebben. Want dankzij de opleidingen kunnen we Limburgse jongeren heel wat extra kansen geven."