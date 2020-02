Vijf miljoen mensen op de vlucht in Congo

Vooral in het oosten van het land is de situatie alarmerend. In en rond de stad Beni, in de provincie Noord-Kivu, hebben de laatste twee maanden ruim 100.000 mensen hun huis moeten verlaten.

Ze slaan op de vlucht voor het toenemende geweld. Rebellen van het ADF - een gewapende groep die ontstaan is in buurland Oeganda - richten bijna dagelijks nieuwe bloedbaden aan. Ze moorden, verkrachten vrouwen, steken huizen in brand en ontvoeren kinderen. In de nacht van dinsdag op woensdag hebben ze in het dorpje Mukondi nog zeven burgers gedood en twee mensen ontvoerd.