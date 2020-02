West-Vlaamse hogeschool Vives zet mantelzorgende studenten in de bloemetjes

In de verschillende campussen van Vives krijgen studenten donderdagmiddag meer informatie over mantelzorg. Dat lijkt vooral iets waar oudere mensen mee worden geconfronteerd, maar uit onderzoek van Vives, Howest en Samana blijkt dat maar liefst 1 op de 5 van hun studenten de zorg dragen voor een ziek familielid. De studenten helpen gemiddeld 12 uur per week.

De combinatie mantelzorg-studeren vraagt dan ook om een goeie organisatie. Kaily Desmet studeert bij Vives in Kortrijk en is zelf ook mantelzorger voor haar mama die leukemie, cvs en fibromyalgie heeft. Kaily helpt haar moeder zo'n vijf uur per dag.

"Ik ben gestart bij Vives Torhout, maar dat was niet vol te houden door de afstand. Nu studeer ik dichter bij huis en Vives gaf me ook het statuut Mantelzorg. Dankzij een goede planning kan ik alles combineren en ook de lessen volgen. Maar je moet wel heel flexibel zijn", zegt Kaily.

Vives biedt ook extra ondersteuning aan studenten die mantelzorg combineren met hun studies. "Wij proberen hen in de eerste plaats beter te bereiken", zegt onderzoekster Eveline Crevits. "Op die manier kunnen we met hen in gesprek gaan en een aantal voorstellen doen. Zo kunnen ze kiezen voor een beperkter studieprogramma of we kunnen hen ook helpen met hun notities. Maar het kan ook gaan om aangepaste stage-uren, om psychologische ondersteuning of financiële ondersteuning. Het is de bedoeling dat we per student bekijken wat hij of zij op dat moment nodig heeft."

