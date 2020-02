Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken ontdekt TikTok (en hij is niet de enige Vlaamse politicus op de populaire app)

Aan VRT NWS zegt Van Grieken dat het filmpje een probeersel was en dat het medium nog niet meteen geschikt is voor politieke boodschappen. Daarmee lijkt hij te anticiperen op de kritische noten die vandaag klonken op sociale media.

Volgens Van Grieken is die kritiek selectief. “Ik stel vast dat die kritiek er niet alleen is omdat er een filmpje van Vlaams Belang viraal gaat; de SP.A zit er bijvoorbeeld al veel langer op. Ik heb die kritiek toen niet gehoord. Dat het Vlaams Belang heel populair is onder jongeren is misschien voor velen moeilijk te verkroppen.”