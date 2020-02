Vrouwenploeg van Antwerp Giants verlaat hoogste klasse

De vrouwenploeg van de Antwerp Giants kwam twee jaar geleden in de hoogste klasse terecht, maar blijkbaar ging het toch allemaal wat snel: "We zijn vanaf de start op vier jaar tijd naar de eerste klasse gegaan en dat heeft ons de das omgedaan. We hebben te weinig tijd gehad om te groeien", zegt Inge Lenders van de Giants. De eigen jeugdspeelsters zijn nog niet klaar voor het hoge niveau en andere speelsters aantrekken is erg duur.