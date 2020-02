Wandel mee in een vluchtelingenkamp in Syrië: "Mensen slapen met 4 of 5 gezinnen in 1 tent"

In het noorden van Syrië zijn sinds december honderdduizenden mensen gevlucht voor het geweld. De meesten komen aan in vluchtelingenkampen, die al overbevolkt waren door vorige vluchtelingenstromen. VRT NWS kon via het internet spreken met een lokale vrijwilliger in het vluchtelingenkamp van het stadje Atama. Hij toont ons in onderstaande video hoe de humanitaire toestand op het terrein is.