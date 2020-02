Warmterecord op Antarctica is alweer gebroken: 20,75 graden Celsius!

Niels Souverijns heeft als klimaatwetenschapper onderzoek gedaan naar het klimaat op Antarctica. Hij is niet verbaasd over de recordtemperatuur die er gemeten is. "Seymour Island ligt in het noordwesten van Antarctica, naast het Antarctische Schiereiland", legt hij uit. "Daar bevinden zich veel gletsjers die net als bij ons in de Alpen aan het afsmelten zijn. De bodem die vrijkomt absorbeert de zonnewarmte. Daardoor warmt het er op. De laatste tientallen jaren zien we dat de gemiddelde temperatuur er stijgt. Dus dit record komt niet uit de lucht vallen."